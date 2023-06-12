Послы стран ЕС 14 июня предпримут новую попытку согласовать санкции против России

В списке мер, который послы намерены подготовить к утверждению, значится "постановление совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Совет ЕС подтвердил, что 27 стран сообщества предпримут новую попытку согласовать 11-й пакет санкций против России 14 июня. Об этом говорится в опубликованной в понедельник повестке дня заседания Комитета постоянных представителей государств - членов ЕС.

В списке мер, который послы намерены подготовить к утверждению, значится "постановление совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".

Очередную попытку утвердить 11-й пакет санкций против России послы ЕС предпринимали 7 июня, но не достигли успеха. Тогда же, по информации газеты Politico, дискуссия была перенесена на 14 июня.

По информации издания, решение по санкциям заблокировали Греция и Венгрия, они потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу с мерами, которые приняли Россия и страны - партнеры для преодоления западных санкций. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия предложила вводить санкции против компаний, которые поставляют в Россию санкционную продукцию, невзирая на запреты ЕС. ЕК отмечала, что предложенные ею в рамках 11-го пакета запретительные меры должны блокировать торговлю на сумму в 11,4 млрд евро в год.

Это предложение вызвало острые споры между странами Евросоюза, опасающимися, что экстерриториальный характер таких санкций еще более осложнит отношения ЕС с другими странами мира. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия в результате была вынуждена уже дважды смягчать формулировки своего санкционного проекта, таким образом его объем на данный момент неизвестен. Предыдущий, 10-й пакет санкций был принят 25 февраля.