Премьер-министр Румынии сложил полномочия в рамках запланированной ротации

Ротация премьеров должна была состояться 26 мая, однако ее отложили из-за забастовки учителей

БУХАРЕСТ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ в рамках запланированной ротации глав кабинета сложил в понедельник полномочия. Об этом он сообщил в заявлении, которое транслировало Радио Румынии.

"Сегодня пришел момент, когда я завершаю работу на посту премьер-министра", - сказал Чукэ. "Сразу после этого у нас будет временное правительство, которое будет работать, пока не завершится утверждение нового правительства, - уточнил он. - Надеемся, что это произойдет до конца недели, мы поставили цель, чтобы новое правительство было утверждено до четверга".

В Румынии работает коалиционное правительство в составе трех политических сил: правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП), левоцентристской Социал-демократической партии (СДП) и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР). Оно было образовано в ноябре 2021 года после ряда неудачных попыток обладавших относительным большинством либералов сформировать однопартийное правоцентристское правительство. При этом стороны договорились, что представители НЛП и СДП будут исполнять обязанности премьер-министра поочередно по 18 месяцев, что было зафиксировано в протоколе о коалиции. Первым пост главы кабинета занял лидер НЛП Николае Чукэ.

Ротация премьеров должна была состояться 26 мая, однако ее отложили из-за забастовки учителей. После отставки премьера, согласно принятому порядку, последуют консультации президента с лидерами партий правящей коалиции. По их итогам глава государства назначит нового премьера, которым, как ожидается, станет глава социал-демократов Марчел Чолаку. Затем назначенный премьер сформирует кабинет, и парламент, как предполагается, в среду проголосует за новый состав правительства.

В ходе продолжающихся переговоров между участниками коалиции была достигнута договоренность сократить количество министерств с 20 до 18, однако пока не удалось прийти к согласию по вопросам о перераспределении министерств между партиями, а также о дальнейшем участии в кабинете ДСВР.