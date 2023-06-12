Guardian: Сунак не даст Джонсону вернуться в парламент на предстоящих выборах

Как показали результаты опроса, проведенного компанией YouGov после отставки Бориса Джонсона, лишь 25% британцев хотели бы, чтобы он вернулся в парламент

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лишит экс-премьера страны Бориса Джонсона возможности баллотироваться в парламент на предстоящих выборах. Об этом сообщает в понедельник на своем сайте газета The Guardian, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

"Я не представляю себе ситуацию, при которой он будет кандидатом [в парламент] в этом или следующем году", - заявил изданию высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии.

9 июня экс-премьер сложил депутатские полномочия, после того как выяснилось, что комитет по привилегиям британского парламента намерен признать Джонсона виновным в том, что он пытался ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время действия жесткого карантина. Бывший лидер считает расследование комитета примером охоты на ведьм и попыткой пересмотреть результаты референдума о Brexit 2016 года. Конфликт между Джонсоном и Сунаком осложнило также то, что действующий премьер не дал ближайшим соратникам своего предшественника получить места в Палате лордов британского парламента по его представлению. На фоне этой ситуации Джонсон демонстративно заявил, что покидает депутатское кресло "по крайней мере пока", сразу оговорившись о возможности возвращения в большую политику.

"С чего бы ему быть в списке кандидатов, который будет подписывать Риши Сунак? Мне вполне очевидно, что этого не произойдет. Партии нужно двигаться вперед, забыв об этом клоунском представлении. Подавляющее большинство депутатов придерживаются такого мнения", - заявил другой собеседник The Guardian.

Согласно результатам опроса, проведенного после отставки Джонсона компанией YouGov, лишь 25% британцев хотели бы, чтобы он вернулся в парламент в будущем. 56% опрошенных больше не хотят видеть его даже в депутатском кресле. Ближайшие выборы в Палату общин должны состояться до конца 2024 года. Опросы показывают, что консерваторы проиграют их оппозиции.