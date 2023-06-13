Конгрессмен призвал ФБР опубликовать доказательства коррупционных связей Байдена с Burisma

Ронни Джексон назвал президента США "крупнейшим преступником, когда-либо занимавшим Овальный кабинет"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Американский конгрессмен Ронни Джексон (республиканец от штата Техас) считает, что ФБР следует немедленно обнародовать имеющиеся у него доказательства причастности президента США Джо Байдена к получению взяток от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

"Если у ФБР имеются аудиозаписи [разговоров] между директором Burisma и Джо Байденом, они должны быть опубликованы сейчас же! Это преступление века. Байден - крупнейший преступник, когда-либо занимавший Овальный кабинет [Белого дома]", - написал он в Twitter.

Ранее в понедельник о том, что у директора Burisma хранятся такие аудиозаписи, сообщил сенатор Чак Грассли со ссылкой на документацию ФБР. "У иностранного гражданина, который якобы подкупил Джо и Хантера Байденов, вероятно, есть аудиозаписи разговоров с ними. 17 таких записей", - сказал он, комментируя в Сенате секретный документ ФБР FD-1023. Эти записи были сохранены в качестве "страховки на случай попадания этого иностранного гражданина в затруднительное положение", пояснил Грассли.

Как ранее сообщала телекомпания Fox News, документ FD-1023 представляет собой беседу агента ФБР с "заслуживающим доверия" конфиденциальным источником, который подробно описал свои многочисленные встречи и разговоры с топ-менеджером Burisma.

В американских СМИ не раз публиковались данные из ноутбука, принадлежавшего Хантеру Байдену - сыну президента США. Из представленной переписки следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил с мая 2014 года, встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. Байден-старший, занимая этот пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings.

В мае этого года республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. Комитет "озабочен сложной и подозрительной сетью более чем из 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения, утверждал тогда Комер. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их компании получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.