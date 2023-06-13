Спикером Сената Румынии избрали бывшего премьера Николая Чукэ

За его кандидатуру проголосовали 88 сенаторов, против - 16

БУХАРЕСТ, 13 июня. /ТАСС/. Спикером Сената Румынии во вторник избран Николае Чукэ. Об этом сообщило агентство Agerpres.

На пленарном заседании верхней палаты парламента за его кандидатуру проголосовали 88 сенаторов, против - 16.

После того как 29 июня 2022 года эту должность покинул Флорин Кыцу, обязанности спикера Сената временно исполняла Алина Горгиу.

В понедельник Чукэ сложил полномочия премьер-министра в рамках запланированной ротации глав кабинета.

56-летний генерал в отставке Николае Чукэ в 2015-2019 годы был начальником Штаба обороны (генштаба). С 2019 года - министр национальной обороны, по итогам парламентских выборов 2020 года - сенатор. Пост премьер-министра занимал с ноября 2021 года.