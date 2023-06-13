Парламент Израиля одобрил ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам

С 10 июля иммигранты, получившие гражданство на основании Закона о возвращении, для получения заграничного паспорта должны будут доказать, что центром их жизненных интересов является еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в ходе ночного заседания во вторник ужесточение правил выдачи загранпаспортов новым репатриантам, сообщает газета The Times of Israel. Согласно одобренным поправкам к действующему законодательству, с 10 июля иммигранты, получившие гражданство на основании Закона о возвращении, для получения заграничного паспорта должны будут доказать, что центром их жизненных интересов является еврейское государство.

Как отмечает издание, такое решение было принято по итогам многочасовых дебатов между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий. Эти изменения положат конец практике выдачи загранпаспортов новым репатриантам сразу по прибытии в Израиль, которая была введена в 2017 году по настоянию партии "Наш дом - Израиль", традиционно отстаивающей интересы русскоязычных иммигрантов из стран бывшего Советского Союза.

За новое изменение правил выдачи паспортов выступало МВД Израиля, отмечает The Times of Israel. Отныне будет возвращена старая норма, согласно которой для получения постоянного загранпаспорта репатрианту необходимо прожить в Израиле как минимум один год, чтобы доказать, что еврейское государство для него действительно стало новым домом. До тех пор, для поездок за рубеж репатрианты смогут получать временные проездные удостоверения.

Изменения в законодательство внесены на фоне мощной волны репатриации из России и с Украины, начавшейся в феврале 2022 года, отмечает The Times of Israel. Действующие правила получения гражданства неоднократно вызывали критику со стороны ультраортодоксальных партий, которые с декабря 2022 года входят в правящую коалицию. По их мнению, многие новые репатрианты - особенно выходцы из бывших советских республик - не являются по иудейским религиозным стандартам евреями, а их массовый приток в Израиль в последние годы, согласно представлениям ортодоксальных политиков, "размывает еврейский характер" государства.

Особое возмущение в стане ультраортодоксов вызвал доклад Кнессета, опубликованный в ноябре 2022 года, согласно данным из которого 72% иммигрантов из бывшего СССР, репатриировавшихся в период с 1990 по 2020 год, не считаются евреями в соответствии со строгими иудейскими стандартами. Опираясь на эти цифры, ортодоксальные политики стали призывать к изменениям в иммиграционном законодательстве.

В МВД Израиля уверяют, что нынешнее изменение правил получения загранпаспортов поможет пресечь злоупотребления со стороны многих репатриантов, которые получают израильский загранпаспорт для удобства путешествий, но при этом не обустраиваются в Израиле, отправляясь жить в другие страны, замечает The Times of Israel.