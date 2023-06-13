13 июня, 17:59,
обновлено 13 июня, 18:41

США не намерены вводить санкции против покупателей российской нефти

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. США не намерены применять санкции против получателей российского энергетического экспорта, каждая страна делает свой выбор касательно поставок. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о поставках российской нефти в Пакистан.

"Мы ясно заявляли, что каждая страна делает свой выбор, исходя из личных обстоятельств в рамках импорта энергии. Наше понимание в том, что та российская нефть была продана со значительной скидкой по отношению к рыночным уровням", - сказал он.

По утверждению чиновника, введенный США потолок цен на российскую нефть действует. "Мы координируем с нашими союзниками и партнерами как снизить влияние российских поставок. <...> США не вводили санкции в отношении российского экспорта энергии в другие страны", - отметил Миллер. 

© Информационное агентство ТАСС
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