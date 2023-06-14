Молдавия пока не будет выходить из соглашений СНГ в области сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности страны Владимир Боля заявил, что выход из соглашений станет "большим ударом для молдавских аграриев"

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Молдавия пока не собирается денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения, которые связаны с сельским хозяйством. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля.

"Мы не денонсировали ничего в области сельского хозяйства. У нас соглашения основаны на фитосанитарных сертификатах, на их признании, на многих других вещах технических. Учитывая это, мы не делали ни одного шага в этом направлении", - сказал Боля в эфире местного телеканала Rlive. По его словам, выход из соглашений с СНГ станет "большим ударом для молдавских аграриев", так как Молдавия импортирует удобрения, сельхозтехнику, другую продукцию.

Боля напомнил, что на Украине, которая вышла из СНГ, процессы денонсации соглашений длятся более шести лет, так как для этого нужно время и отдельные переговоры со странами Содружества. "Это емкий процесс подписания двусторонних соглашений со странами - членами СНГ. Они должны быть начаты Министерством иностранных дел и европейской интеграции. Это может длиться годы", - пояснил он.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика в Молдавии в адрес Содружества еще больше ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения, после чего соответствующие решения приняло правительство, отменив несколько документов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявляя о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в нем.

Курс на разрыв с СНГ резко критикует молдавская оппозиция. Лидер крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что страна не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание на то, что такая политика нынешних властей ввергла республику в тяжелейший за последние годы кризис, поскольку молдавские экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, в несколько раз выросли цены на газ и другие закупаемые у РФ энергоносители. По словам Додона, такой курс проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны.