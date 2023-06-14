Лукашенко заявил, что считает красной линией полномасштабную агрессию против Белоруссии

Президент Белоруссии пояснил, что красные линии "всегда есть - и у нас, и у них, у россиян и у украинцев

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Главной красной линией является полномасштабная агрессия против страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Никогда нельзя, говоря о красных линиях, их рисовать, - сказал он. - Потому что жизнь меняется, и линии двигаются".

Лукашенко пояснил, что красные линии "всегда есть - и у нас, и у них, у россиян и у украинцев. "Красные линии для меня - это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина. Вот если они войсками перейдут границы, а не этими отрядиками, и начнут войну - вот это агрессия," - отметил президент.

Лукашенко уточнил, что диверсия в Мащулищах (против базировавшегося на аэродроме Мачулищи под Минском самолета А-50 ВКС РФ), или вылазки украинских диверсантов на границе с Россией - "это далеко еще не агрессия", с такими провокациями "справляются и справятся".

"То, что они (Украина - прим. ТАСС) делают в Белгородской области - это еще не агрессия, далеко не агрессия против России. Это очень ощутимая сильная провокация, где мы не дорабатывали. Сейчас начали дорабатывать, сейчас впряглись в эту проблему противную, неприятно, но это война, но уже боятся заходить группами", - подчеркнул глава Белоруссии. Он отметил, что диверсанты - "никакие это не партизаны российские".