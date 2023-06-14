Лукашенко считает, что Запад "жутко боится новой масштабной войны"

Президент Белоруссии отметил, что в частности западные страны опасаются применения ядерного оружия на Украине

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Запад, несмотря на свои шаги, на самом деле жутко боится новой масштабной войны и ядерной катастрофы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если", - сказал Лукашенко. - Они больше всего боятся, и об этом искренне все говорят, ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно". По его словам, Минск также не хочет такого развития событий. "Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", - сказал президент.

Лукашенко считает, что Россия может применить ядерное оружие, если враг вторгнется на ее территорию и эта агрессия будет угрожать существованию государства. По его словам, пока есть возможность, необходимо договариваться. Однако Запад, по его словам, не позволяет Украине идти на переговоры.

"Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военных, которые воюют, гибнут там, - сказал Лукашенко. - Но есть распиаренная верхушка во главе с [президентом Украины] Володей Зеленским. Он сейчас "герой", шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее".