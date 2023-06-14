Литва внесет €6 млн в совместную закупку для Украины за €107,5 млн средств ПВО

В закупке участвуют Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /ТАСС/. Взнос Литвы в совместную закупку для Украины семью странами Запада за €107,5 млн средств противовоздушной обороны (ПВО) составит €6 млн. Об этом в среду сообщило Минобороны балтийской республики.

"Закупаемые средства ПВО, на что Литва направляет €6 млн, укрепят возможности Украины по защите критической инфраструктуры, гражданского населения и военного персонала", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В закупке участвуют Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Вооружение будет приобретено за счет средств, аккумулированных в специальном фонде поддержки Украины, который администрирует Великобритания. В нем собрано более €608 млн.