14 июня, 13:49
Военная операция на Украине

Литва внесет €6 млн в совместную закупку для Украины за €107,5 млн средств ПВО

В закупке участвуют Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /ТАСС/. Взнос Литвы в совместную закупку для Украины семью странами Запада за €107,5 млн средств противовоздушной обороны (ПВО) составит €6 млн. Об этом в среду сообщило Минобороны балтийской республики.

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"Закупаемые средства ПВО, на что Литва направляет €6 млн, укрепят возможности Украины по защите критической инфраструктуры, гражданского населения и военного персонала", - приводятся в сообщении слова главы оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В закупке участвуют Великобритания, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Вооружение будет приобретено за счет средств, аккумулированных в специальном фонде поддержки Украины, который администрирует Великобритания. В нем собрано более €608 млн. 

Теги:
ШвецияУкраинаДанияВеликобританияИсландияЛитваНидерландыНорвегияВоенная операция на Украине
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