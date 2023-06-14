Президент Кипра и канцлер Австрии считают, что ЕС должен продолжать поддержку Украины

Никос Христодулидис и Карл Нехаммер подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины

НИКОСИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис и канцлер Австрии Карл Нехаммер считают, что поддержка Евросоюзом Украины должна продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в среду правительственным Бюро печати и информации, по итогам встречи двух лидеров в Вене.

"Они подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также важность продолжения поддержки страны Евросоюзом до тех пор, пока это необходимо", - подчеркивается в документе.

Христодулидис и Нехаммер также обсудили пути решения кипрской проблемы в контексте последних предложений президента островного государства, повестку Евросоюза, миграционную проблему, двусторонние отношения. "Они согласились с важностью более активной роли ЕС [в решении кипрской проблемы] как на нынешнем этапе подготовки к возобновлению [межобщинных переговоров между греками-киприотами и турками-киприотами под эгидой ООН], так и непосредственно за столом переговоров после того, как они начнутся", - указывается в коммюнике. Как отмечают кипрские СМИ, эта тема была главной для Христодулидиса во время его визита в Вену.