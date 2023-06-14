СМИ: руководство Украины хотело подорвать мосты через Днепр под Киевом в начале СВО

По данным Би-би-си, осуществить эти планы помешал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Украинское руководство рассматривало возможность подрыва мостов через Днепр под Киевом после начала специальной военной операции РФ, чтобы затруднить продвижение российских войск. О наличии таких планов, которые помешал осуществить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщила в среду вещательная корпорация Би-би-си.

По словам источника Би-би-си, высокопоставленные лица, которые тогда обсуждали эти планы, позвонили Залужному, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Как заявил собеседник вещательной корпорации, генерал настаивал, что делать этого не надо "ни при каких обстоятельствах", так как это "будет предательством в отношении как гражданских, так и военных", остававшихся на восточном берегу Днепра.

В статье о Залужном, которую опубликовало Би-би-си, приводятся слова и оценки членов его окружения, настоявших на сохранении анонимности, однако сам главком ВСУ отказался давать интервью британским журналистам. Корпорация отмечает, что по популярности Залужный в настоящее время соперничает с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по словам источника Би-би-си в президентской администрации, украинского лидера пока не беспокоит, что генерал в будущем может оказаться его политическим соперником.

В частности, украинский политолог Николай Давыдюк считает, что Залужный имеет шансы на успех в политике. При этом украинский социолог Алексей Антипович выразил сомнения по поводу того, что для начала политической карьеры Залужного сложится благоприятная ситуация. По словам собеседника Би-би-си, после окончания конфликта "Украину с высокой вероятностью ждет сильнейший экономический кризис или полный крах [экономики]" и "положение дел будет совершенно другим".