Израильская Rafael сообщила о разработке системы для перехвата гиперзвуковых ракет

Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Израильская оборонная компания Rafael объявила о работе над системой для перехвата гиперзвуковых ракет. Как сообщило в среду издание Calcalist, руководство компании уверяет, что разработка находится на продвинутом этапе и скоро результаты будут представлены широкой общественности.

Проект получил название Sky Sonic. Представители Rafael пока отказываются называть конкретные сроки его реализации, но подчеркивают, что инженеры оборонного концерна работают над созданием передовой системы уже несколько лет.

Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что в основе системы лежит уникальная технология, которая есть в распоряжении Rafael (этот концерн разрабатывал системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида") и не имеет аналогов в мире. Текущие наработки Rafael планирует представить уже на следующей неделе на авиасалоне в Ле-Бурже, сообщает Calcalist.

Как отмечает издание, заявление о ведущейся разработке подобной системы израильская компания сделала всего через неделю после того, как власти Ирана представили новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах".