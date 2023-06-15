Politico: гарантии безопасности США и союзников не содержат ничего нового для Украины

Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж предлагают Киеву все то, что и так сейчас реализуется, только на долгосрочной основе, пишет газета

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Гарантии безопасности и договоренности по оказанию Украине долгосрочной помощи, над которыми в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе работают США, Великобритания, Германия и Франция, не привнесут изменений в поддержку, которую Запад оказывает Киеву. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в среду в газете Politico.

О том, что эти страны обсуждают возможные способы "оформить" договоренности по оказанию Украине военной и экономической помощи в долгосрочной перспективе, ранее сообщила британская газета Financial Times.

Однако, как пишет Politico, по сути, Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж предлагают Киеву все то, что и так сейчас реализуется, только на долгосрочной основе. Киев же хочет, чтобы эти гарантии исходили от НАТО, а не от отдельных стран, поясняет издание. "Реальные гарантии безопасности предоставляются только альянсом, никакие временные договоренности не могут преподноситься как замена полноценному членству [в НАТО], которое обеспечивает страны коллективными гарантиями и, я бы сказал, является самой сильной гарантией [безопасности] в Европе", - сказал изданию неназванный европейский чиновник.

Он уточнил, что четыре государства все еще ведут переговоры на эту тему и не пришли к конкретным результатам.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс, и США не планируют пытаться ускорить его. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал, что точные сроки вступления Украины в альянс назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны".

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила план действий по членству в НАТО, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.