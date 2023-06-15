15 июня, 06:50,
обновлено 15 июня, 07:20

Столтенберг заявил об отсутствии гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе

В Североатлантическом альянсе активно работают над их появлением, отметил генсек

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Гарантии вступления Швеции в Североатлантический альянс в июле на саммите в Вильнюсе отсутствуют, но НАТО активно работает над их появлением. Об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО.

"Швеция выполнила все требования Турции: она отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство, поэтому мы считаем, что она должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим", - сказал Столтенберг. 

Теги:
ШвецияСтолтенберг, Йенс
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