15 июня, 09:29
Военная операция на Украине

Шеф Пентагона назвал конфликт на Украине марафоном

Он пообещал Киеву долгосрочную помощь

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Конфликт на Украине является "марафоном, а не спринтом", и Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в течение длительного времени. Об этом в четверг заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Конфликт на Украине - это марафон, не спринт. Мы продолжим помогать Украине <...> в течение длительного времени", - сказал Остин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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