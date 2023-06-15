Правительство Хорватии поддержало резолюцию парламента, признающую голодомор геноцидом

В ней ответственность за намеренную организацию голодомора возлагается на советское руководство

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Хорватии поддержало резолюцию сабора (парламента) республики, признающую голодомор 1932-1933 годов "геноцидом украинского народа". Об этом в четверг сообщило хорватское государственное информационное агентство HINA.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую фракциями хорватского парламента", - заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович, ранее возглавлявший комитет по сотрудничеству с Украиной Европарламента.

В резолюции ответственность за намеренную организацию голодомора возлагается на советское руководство. Документ был внесен в парламент правящим большинством во главе с партией премьера "Хорватское демократическое содружество" .

Голод в СССР

В начале 30-х годов прошлого века массовый голод в СССР стал трагедией для всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Западной Сибири, Казахстана, Поволжья, Северного Кавказа, Южного Урала. Он повлек значительные человеческие жертвы - по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек.

На фоне обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века украинские политики, особенно националистического толка, начали манипулировать фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. Все это привело к тому, что в 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следует, что голод был вызван несколькими факторами, ключевыми из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что геноцида украинцев по этническому признаку в годы голода не было, так как подходы советской власти не носили национальный характер.

Исследователи установили, что европейские страны, в их числе Великобритания, Германия, Дания, Бельгия, охотно покупали советский хлеб по низким ценам. Торговля была особенно выгодна для развитых промышленных стран, потому что на вырученную валюту СССР тут же покупал у них машины и оборудование.