В Сербии стартовали учения "Платиновый волк" с участием военных из стран НАТО

Сербское оборонное ведомство сообщило, что в ближайшие две недели около 600 офицеров и солдат отработают тактику и приемы ведения миротворческих операций с упором на применение нелетального оружия

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Учения "Платиновый волк" с участием военных из США и ряда других стран НАТО, а также не входящей в блок Боснии и Герцеговины стартовали в окрестностях города Буяновац на юге Сербии, они проводятся, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры. Об этом в четверг сообщило сербское министерство обороны.

"Международные тактические учения "Платиновый волк 23" стартовали сегодня. <...> [Их] организовали Вооруженные силы Сербии и Европейское командование ВС США. В ближайшие две недели около 600 офицеров и солдат из Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Италии, Венгрии, Румынии, США, Северной Македонии, Словении и Сербии отработают тактику и приемы ведения миротворческих операций с упором на применение нелетального оружия. Боевые действия в городских условиях, оборона базы, контроль за массовыми скоплениями [людей] и работа на блокпосте включены в сценарий учений", - отмечается в заявлении сербского оборонного ведомства.

После начала специальной военной операции России на Украине президент Сербии Александар Вучич объявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. При этом в апреле представители Европейского командования Вооруженных сил США приняли участие в совместном с сербскими военными тактическом курсе. Ранее Минобороны республики в ответ на запрос ТАСС заявило, что Сербия проведет совместные учения "Платиновый волк" на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса, несмотря на ранее принятый правительством страны мораторий на любые международные маневры. В сербском МО объяснили исключение из моратория необходимостью "исполнения международных обязательств в связи с участием армии Сербии в многонациональных операциях".