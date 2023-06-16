Генсек кабмина Японии ушел от ответа на вопрос о поставках в США снарядов для Украины

Хирокадзу Мацуно сообщил, что это "коммерческие сделки отдельных компаний"

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно не стал отвечать на вопрос о возможности передачи США боеприпасов, которые затем могут быть отправлены на Украину.

"Мы в курсе таких публикаций, но мы не в состоянии ответить на вопросы о коммерческих сделках отдельных компаний, в том числе о том, так это, или нет", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую статью в газете The Wall Street Journal.

Как утверждают собеседники издания, знакомые с ходом переговоров, Токио может направить Вашингтону снаряды калибра 155 мм, руководствуясь подписанным в 2016 году двусторонним соглашением, согласно которому страны могут осуществлять обмен боеприпасами в рамках давнего партнерства в сфере безопасности. Сроки поставки и количество боеприпасов, которые Япония может передать, не уточняются.

По мнению газеты, поставка боеприпасов станет поворотным моментом в роли Японии в украинском конфликте, поскольку Токио с февраля 2022 года ограничивался передачей нелетальной помощи, например шлемов и бронежилетов. Отмечается, что, хотя рассматриваемая инициатива не предусматривает отправки вооружений напрямую на поле боя, она может оказаться политически чувствительной для японских избирателей, которые опасаются быть втянутыми в зарубежные конфликты.

Сейчас Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию в настоящее время фактически попадают только США. 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

Общественное мнение в Японии не поддерживает снятие ограничений на экспорт вооружений. По данным опроса, проведенного в мае газетой Nikkei, лишь 26% респондентов выступают за разрешение поставок летального оружия за рубеж.