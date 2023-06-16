DPA: ФРГ направит Украине еще 64 ракеты для систем Patriot

По данным агентства, заряды отправят в самое ближайшее время

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Германия собирается отправить Украине еще 64 заряда для системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который находится на встрече НАТО в Брюсселе.

По данным агентства, заряды будут отправлены киевским властям в самое ближайшее время.

В четверг стало известно, что Великобритания, Дания, Нидерланды и США передают Украине сотни ракет для систем ПВО. В совместном заявлении четырех стран говорилось, что Украина испытывает острую нужду в таких средствах для отражения ударов, наносимых Россией по воздуху.