США заявили о готовности приветствовать ведущие к справедливому миру на Украине инициативы

В Киеве находится миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы приветствовать инициативы различных стран, в том числе Китая, которые будут способствовать установлению справедливого и устойчивого мира на Украине. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

"Мы были открыты и приветствовали инициативы различных стран, например со стороны Китая, которые могут способствовать достижению устойчивого мира на Украине и играть позитивную дипломатическую роль. Прямо сейчас на Украине находятся представители нескольких африканских стран, которые также пытаются продвинуть свое предложение. Ужасной иронией стал при этом тот факт, что, когда они были в Киеве, российские ракеты ударили по украинской столице. Я предоставлю другим комментировать эту иронию", - сказал он.

"Если какие-либо страны, в том числе Китай, пробуют найти путь к справедливому миру, то мы это тоже приветствуем", - добавил Блинкен.

В пятницу утром в Киеве и Киевской области объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о взрыве в Подольском районе украинской столицы, очевидцы рассказали ТАСС о нескольких мощных взрывах в районе международного аэропорта.

В Киеве находится миротворческая миссия стран Африки, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. Как ожидается, африканские лидеры проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего отправятся в Санкт-Петербург, где 17 июня встретятся с президентом России Владимиром Путиным.