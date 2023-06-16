16 июня, 19:55
Военная операция на Украине

Глава МИД Британии предупредил, что конфликт на Украине может продлиться долго

По словам Джеймса Клеверли, Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Действия Вооруженных сил Украины не обязательно приведут к быстрому успеху, конфликт может продлиться долго, однако Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Такое мнение высказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в опубликованном в пятницу интервью газете The Times.

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"Нет гарантии, что там (на Украине - прим. ТАСС) будет быстрый или немедленный решающий военный результат. Нам нужно осмыслить это. Нам нужно осмыслить тот факт, что мы должны продолжать поддерживать украинцев столь долго, сколько потребуется, потому что мы пообещали это", - сказал министр. "Это не фильм, ничего определенного нет", - добавил Клеверли.

Говоря о второй конференции по восстановлению Украины, которая откроется в Лондоне 21 июня и продлится два дня, глава Форин оффиса заметил, что она важна с точки зрения будущего восстановления страны. "Им (украинцам - прим. ТАСС) понадобятся деньги на это. Речь идет о том, чтобы обсудить, откуда средства будут поступать в краткосрочной, в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - заметил глава британской дипломатии. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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