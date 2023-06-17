Лидер греческой партии ДИКЕА рассказал, что она публично поддерживает СВО

Панайотис Лафазанис считает, что военные действия на Украине завершатся еще не скоро

АФИНЫ, 17 июня. /ТАСС/. "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА) - единственная партия в Греции, публично поддерживающая действия России на Украине. Это подчеркнул в интервью корреспонденту ТАСС греческий политик, экс-министр энергетики, лидер ДИКЕА Панайотис Лафазанис.

"Наша партия, созданная в феврале 2023 года, - единственная греческая партия, которая заняла четкую и публичную позицию в пользу России в военных действиях на Украине и открыто поддерживает БРИКС и их борьбу за новый справедливый многополярный мир. Наша партия ясно дала понять, что военное вмешательство России на Украине вынужденно осуществляется из оборонительных соображений, чтобы защитить русских граждан Украины от геноцида киевского режима, а также из соображений защиты безопасности и независимости России от Украины, готовой вступить в НАТО и разместить американские ядерные ракеты", - сказал Лафазанис.

По его словам, ДИКЕА - "единственная партия, которая приглашает всех греческих патриотов независимо от политического происхождения создать великий объединяющий национальный фронт с реализацией важных целей создания независимой и единой Греции, которая перестанет быть политическим, экономическим и военным протекторатом крупных западных центров (ЕС, Берлина, Вашингтона, НАТО)".

"Главным образом из-за этой позиции и ряда других деятельность нашей партии лишена любого освещения в СМИ правящего [в Греции] режима и контролирующих его баронов, и в то же время мы не располагаем элементарными финансовыми ресурсами для оплаты необходимых оперативных потребностей для участия в выборах. Поэтому, не имея финансовых средств на элементарное продвижение позиций нашей партии и даже без денег на печать наших бюллетеней, мы в конечном итоге решили не участвовать в этих выборах [25 июня]", - сообщил политик.

"Наш отказ от участия в выборах, безусловно, наносит ущерб нашим усилиям, но не отменяет их. Наоборот, это заставляет нас упорно перегруппировываться и продолжать борьбу в лучших условиях. Мы знаем, что мы правы, и мы победим", - подчеркнул Лафазанис.

Греческий народ на стороне России

Лафазанис сообщил, что большая часть греческого народа на стороне РФ. "В Греции имеет место следующий парадокс. В то время как весь политический истеблишмент настроен против России, даже большинство мелких партий, большая часть греческого народа сознательно или стихийно на стороне России!" - подчеркнул политик.

По его словам, такое положительное отношение греков к России имеет глубокие исторические корни. "Это связано с общей привязанностью к Древней Греции, которая стала ориентиром для двух народов. Речь идет о любви и уважении греков и русских к наследию Византии. Речь идет об общих религиозных верованиях, основанных на православии. Это связано с незаменимой помощью России в деле национального освобождения нашей страны от османского ига, с нашей общей антифашистской борьбой вплоть до нынешней позиции солидарности России с <...> Кипром и поддержки применения международного морского права в Эгейском море, Средиземном море и многого другого".

Действия греческого истеблишмента в контексте санкций против России, в том числе отправку греческих систем вооружения на Украину, высылку российских дипломатов и другие проявления враждебности, политик назвал "исторической аномалией первой величины", которая наносит ущерб "ключевым национальным интересам и жизни греческого народа". "На наше движение выливают тонны грязи и подвергают клевете за наше дружеское отношение к России, но это нас не останавливает. Мы преисполнены решимости настойчиво продолжать справедливую борьбу за восстановление тесных и развитых дружественных отношений на всех уровнях сотрудничества с Россией", - подчеркнул Лафазанис.

По словам политика, ДИКЕА требует от властей Греции "прекратить санкции против России, прервать отправку систем вооружения украинским нацистам, прекратить предоставлять военные базы и порт Александруполис в качестве плацдарма против России". Партия требует референдума по этим вопросам.

Лафазанис подчеркнул, что только сотрудничество Греции и России является гарантией сохранения обеими странами "национального суверенитета, культурной самобытности, индивидуальности, религиозной специфики, а также мира, стабильности, процветания и прогресса" в регионе от Балкан до Центральной Азии, от Средиземноморья до Ближнего Востока и от Северной Африки до Персидского залива.

Военные действия против киевского режима

Отвечая на вопрос по поводу перспектив урегулирования украинского конфликта, в который все больше втягиваются силы НАТО, Лафазанис сказал, что у него нет иллюзий по этому поводу.

"Так как мы живем и ведем общественную и политическую деятельность в стране, которая является членом НАТО, еврозоны и ЕС, слепо проводит их политику и напичкана американскими и натовскими базами, которые от базы в заливе Суда [на острове Крит] до [области] Фессалии и особенно [портового города] Александруполиса оказывают неоценимую стратегическую военную поддержку украинским нацистам в Киеве, мы не питаем иллюзий по поводу антироссийских намерений и беспощадных антироссийских замыслов Запада", - констатировал лидер партии.

"У нас нет иллюзий, что США, НАТО, Великобритания и "жесткое ядро" западных стран могут стимулировать диалог серьезными, реалистичными предложениями, которые будут учитывать новые военные данные для справедливого и устойчивого мирного разрешения ситуации на Украине, - сказал Лафазанис. - Наоборот, я полагаю, что нынешний американский истеблишмент считает Америку благословленной Богом страной, единственной миссией которой является господство над планетой. Именно поэтому она не собирается мириться с чем-то меньшим, чем поражение России на Украине, что стало бы началом конца России как независимой страны и открыло бы дорогу неоколониальной американо-саксонской глобализации планеты. Россия сейчас в очередной раз взвалила на свои плечи бремя войны против уничтожения своей нации, чтобы были свободные, независимые, суверенные народы, которые будут сотрудничать на взаимовыгодной основе, сохраняя свою культурную самобытность и индивидуальность".

Новые правительства без антироссийских психозов

Политик полагает, что военные действия на Украине завершатся еще не скоро.

"Я считаю, что, к сожалению, мы все еще находимся в начале военных действий, которые идут на Украине, и я вижу, как эта война обостряется и расширяется еще более опасно в географическом плане, за что ответственность лежит на Западе. США и НАТО, даже если они идут к военному поражению, которое уничтожит Украину, не колеблясь, вместо мирного решения изберут применение тактического и даже стратегического ядерного оружия, рискуя существованием жизни на планете. Единственным случаем отступления Запада и мирного разрешения конфликта могут стать крупные социальные взрывы в западном мире, которые могут возникнуть из-за экономического кризиса и приведут к крупным политическим потрясениям и новым правительствам без антироссийских психозов, которые будут действовать в духе логики и сотрудничества без неоколониальных и имперских устремлений", - подчеркнул Лафазанис.

"Поэтому я считаю, что война на Украине ведется не только в военной области, но и в равной степени в политической сфере, внутри стран Запада, и касается их политической ориентации. Преобладание в этой второй области может решающим образом определить исход и стать знаком глобальных преобразований!" - заключил лидер партии.

Незаконные санкции

Лафазанис считает, что страны Запада страдают от своих незаконных санкций больше, чем Россия.

Он в качестве председателя ДИКЕА недавно посетил Россию в сопровождении заместителя председателя Всегреческого движения греко-российской дружбы Йоргоса Иосифидиса. По словам Лафазаниса, они были приглашены заместителем председателя Государственной думы Александром Бабаковым, которого благодарят за прием и теплое гостеприимство.

"В Москве у нас была возможность встретиться и побеседовать с рядом государственных деятелей и чиновников, посетить видных представителей греческой диаспоры и, конечно же, получить хорошее представление о жизни в Москве в разгар продолжающейся крупнейшей войны в Европе и, вероятно, в мире после Второй мировой войны. Мы поразились, видя в Москве то, что я уже видел во время своего визита в Санкт-Петербург: экономическая, социальная и культурная жизнь российской столицы идет совершенно нормально, хотя весь Запад в настоящее время ведет против России войну с еще большим числом систем вооружения, наемников и сил специального назначения, и в отношении России применяются самые жесткие санкции по глубине и размаху в истории человечества", - сказал лидер партии.

"Я бы даже добавил, что впервые, может быть, в истории человечества мы убеждаемся в том, что западные страны, введя незаконные санкции против России, страдают в гораздо большей степени от их болезненных последствий, чем сама Россия, - продолжил он. - Я бы даже подчеркнул, что в настоящее время еврозона в целом и Германия в частности находятся в рецессии, ЕС - в стагнации, а в целом Запад и в первую очередь США находятся на пороге крупного банковского и экономического кризиса, которого, вероятно, невозможно избежать".

"Мы не удивимся, если вскоре мы увидим, как США, ЕС, НАТО и Запад на коленях умоляют [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и БРИКС (межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - прим. ТАСС) спасти их", - подчеркнул Лафазанис.

Политика подчинения США и НАТО

Лафазанис сообщил, что три ведущие партии Греции проводят политику подчинения страны США и НАТО.

По его словам, "прогнозы исхода предстоящих парламентских выборов 25 июня в Греции весьма рискованны и, возможно, столь же рискованны, какими были прогнозы выборов 21 мая, которые абсолютно не оправдались". "Верно лишь то, что в Греции три ведущие партии - "Новая демократия", СИРИЗА и ПАСОК - Движение перемен - проводят практически одинаковую политику подчинения и неоколонизации страны западными центрами, распродавая греческую экономику, разоряя греческий народ, уступая турецкому экспансионизму и, прежде всего, проводят одинаковую политику антироссийского психоза", - сказал Лафазанис.

"Именно сейчас после провала на выборах и политического кризиса сил, которые называют себя левыми, необходимо предпринимать новые смелые инициативы, - подчеркнул политик. - Прежде всего, необходима великая объединяющая инициатива по реорганизации и переустройству левого, прогрессивного, патриотического, демократического пространства, включающего демократические и патриотические силы другого происхождения, на основе современной радикальной программы национального освобождения и с новым целеустремленным руководством, которое не будет обременено рабскими меморандумами о взаимопонимании [с международными кредиторами] и сделает большой рывок в сторону России и БРИКС. Вот этот путь для нового всенародного фронта возрождения и спасения [нашей] страны".

Намерения партий

На прошедших 21 мая парламентских выборах, проводившихся по простой пропорциональной избирательной системе, "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом получила 40,79% голосов (146 мест в главном законодательном органе), что было недостаточно для формирования самостоятельного правительства. Главная оппозиционная партия Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса потерпела серьезное поражение, получив 20,07% (71 место). Левая партия ПАСОК - Движение перемен набрала 11,46% голосов (41 место), Компартия Греции (КПГ) - 7,23% (26 мест), правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - 4,45% (16 мест). Для контроля над 300-местным однопалатным парламентом партии или коалиции партий требуется как минимум 151 место.

Новые парламентские выборы будут проводиться в Греции 25 июня в связи с тем, что предыдущие так и не привели к созданию правительства. На новых выборах будет уже использоваться усиленно-пропорциональная избирательная система, которая позволит лидирующей партии получить дополнительно до 50 мест в парламенте. Однако, если в его состав войдут семь или восемь политических сил, то шансы НД сформировать некоалиционное правительство сократятся.