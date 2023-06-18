СМИ сообщили, что в Одесской области военкомы стреляли в воздух для задержания мужчины

Официальных комментариев по инциденту не поступало

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования в Одесской области открыли стрельбу в воздух, пытаясь остановить убегавшего от них мужчину. Об этом сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале издание Klymenko Time приводит видео, на котором запечатлен не момент стрельбы, а только последовавшее за ним возмущение прохожих.

По данным агентства Униан, инцидент произошел на рынке в городе Рени Одесской области. Никаких официальных комментариев не поступало.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, которые нередко сопровождаются применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, "военкомы" насильно заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Чаще всего сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и области.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. 23 января Зеленский объявил, что командованию ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, чтобы создать возможности для ротации военнослужащих.