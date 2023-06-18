18 июня, 18:45

Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов в ЕС

Проект нового плана предусматривает введение квот на допуск нелегалов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах

БУДАПЕШТ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе.

"Брюссель снова призывает ввести обязательные квоты на мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар", - написал Орбан в воскресенье в Twitter.

Проект нового плана ЕС по миграции предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах.

8 июня некоторые участники министерского совещания в Брюсселе уже успели назвать план историческим, однако Венгрия и Польша выступили против него. Они предложили продолжить дискуссии на следующем саммите Евросоюза. 

Теги:
ВенгрияОрбан, Виктор
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