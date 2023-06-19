Совет обороны Швеции назвал Россию "самой серьезной угрозой" для безопасности Европы

Согласно докладу 2023 года о политике безопасности страны, РФ и КНР работают на многополярный мировой порядок, состоящий из нескольких разных центров силы и ценностей, и имеют амбиции ослабить позиции США

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Доклад 2023 года о политике безопасности "Серьезные времена" Совета обороны, в который входят представители восьми парламентских партий и профильные эксперты, был передан в понедельник министру обороны Швеции Полу Йонсону. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В документе отмечается, что "мир находится в переломном моменте: мировому порядку, основанному на правилах, который был установлен после окончания Второй мировой войны и окончания холодной войны, бросают вызов авторитарные сверхдержавы". "Движущими силами в защиту иного порядка являются Россия и Китай. Страны работают на многополярный мировой порядок, состоящий из нескольких разных центров силы и ценностей, и имеют амбиции ослабить позиции США и остального западного мира в глобальном масштабе", - пишут его авторы.

Они также утверждают, что целью РФ якобы является "долгосрочный конфликт с Западом". "Россия давно считает себя находящейся в конфликте со всем западным миром. Совет обороны считает, что Россия представляет самую серьезную угрозу европейской и шведской безопасности на долгое время. Китай не представляет прямой военной угрозы для Швеции, но как действия Китая, так и усиливающаяся геополитическая борьба за власть означают более уязвимое положение для малых и средних государств", - говорится в документе, авторы которого не исключают "масштабную войну" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Поскольку "конфликты из-за территории военными средствами снова стали реальностью", Швеция должна быть в состоянии противостоять вооруженному нападению и защищать свою территорию в рамках тотальной [военной и гражданской] обороны, а развивать последнюю нужно для защиты от якобы "агрессивной России". Будущее членство Швеции в НАТО "означает крупнейшее изменение в шведской политике безопасности за более чем 200 лет".

Окончательные итоги работы Совета обороны по новой доктрине нацбезопасности будут представлены не позднее 26 апреля 2024 года.