19 июня, 12:00,
обновлено 19 июня, 12:03

Партия "Шор" намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека ее запрет

Вице-председатель партии Марина Таубер назвала решение Конституционного суда Молдавии опасным прецедентом

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер назвала опасным прецедентом решение Конституционного суда Молдавии поддержать запрос правительства о запрете деятельности политического объединения.

"Это опасный прецедент. С этого дня еще много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду. Мы останемся партией "Шор", даже если у нас отберут печать. Наша команда останется сильной. У нас множество формул того, как продолжить нашу борьбу", - сказала Таубер на брифинге после оглашения решения КС.

Протестующие у здания суда сторонники партии встретили решение скандированием антиправительственных лозунгов

Партия "Шор" обжалует в Европейском суде по правам человека решение Конституционного суда Молдавии о ее запрете, заявила Таубер. 

Теги:
Молдавия
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