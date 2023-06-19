Вьетнам заявил, что считает Россию своим приоритетным партнером

Президент Во Ван Тхыонг также отметил важность укрепления сотрудничества между судебными системами двух стран

ХАНОЙ, 19 июня. /ТАСС/. Вьетнам считает Российскую Федерацию своим приоритетным партнером и выступает за развитие сотрудничества между судебными системами двух стран. Об этом заявил в понедельник президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече в Ханое с делегацией Верховного суда РФ во главе с его председателем Вячеславом Лебедевым.

"Вьетнам всегда придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, считая ее своим приоритетным партнером", - подтвердил президент. Он отметил, что Вьетнам "желает более глубоко и эффективно продвигать вьетнамско-российское сотрудничество, что отвечает практическим интересам народам двух стран, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире".

Глава вьетнамского государства также отметил важность укрепления и дальнейшего развития сотрудничества между судебными системами двух стран. "Вьетнам приветствует международное сотрудничество между вьетнамской судебной отраслью, Верховным судом Российской Федерации и судами других стран с целью обмена информацией, профессиональным опытом и совершенствования судебно-правовой системы", - указал глава государства.