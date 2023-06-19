Американские бомбардировщики В-1 прибыли в Швецию на учения

По данным агентства TT, такие самолеты из США посещают Швецию впервые

СТОКГОЛЬМ, 19 июня. /ТАСС/. Два американских бомбардировщика B-1 приземлились в понедельник на авиабазе Норрботтена на севере Швеции для проведения учений со шведскими военными. Как передает агентство TT, такие самолеты из США посещают Швецию впервые.

"То, чему мы сегодня стали свидетелями, является историческим событием", - прокомментировал заместитель командующего ВВС Томми Петерссон.

В апреле-мае в Швеции в воздухе, на земле и в море прошли крупнейшие за последние 25 лет международные военные учения "Аврора-23". В маневрах также принимали участие Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, США, Эстония, Украина, Финляндия и Франция. Полеты на истребителях, вертолетах, транспортные полеты и специальные полеты проводились с нескольких различных баз и гражданских аэропортов, основной район летной подготовки находился в южной и центральной Швеции.