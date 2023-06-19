Великобритания и Швеция призвали Китай не оказывать России материально-техническую помощь

Лидеры двух стран также заявили о намерении до конца года подписать соглашение о стратегическом партнерстве

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Великобритания и Швеция призывают Китай не оказывать России материально-техническую помощь в идущем на Украине конфликте. Об этом говорится в совместном заявлении британского премьера Риши Сунака и его шведского коллеги Ульфа Кристерссона, распространенном в понедельник по итогам их встречи в Лондоне.

"Мы призываем Китай не оказывать России и ее ставленникам материальное содействие в ее незаконной войне на Украине", - сказано в документе, распространенном канцелярией Сунака.

Премьеры также подтвердили готовность продолжать оказание помощи Украине "так долго, как это потребуется". Было подчеркнуто, что страны, ранее передавшие Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) AS90 и Archer, намерены совместно работать над оказанием ВСУ помощи в обслуживании этой техники.

Лидеры двух стран также заявили о намерении до конца года подписать соглашение о стратегическом партнерстве, укреплять сотрудничество в сферах науки и технологического развития, борьбы с нелегальной миграцией, а также обеспечения безопасности и обороны. В частности, обозначено намерение повышать оперативную совместимость вооруженных сил, проводить больше совместных учений, укреплять взаимодействие по линии Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force), а также совместно работать над скорейшей интеграцией в структуру британских ВС шведских САУ Archer, которые заменят переданные Украине AS90. Соединенное Королевство также вновь заявило о том, что продолжит делать все возможное, чтобы ускорить процесс вступления Швеции в НАТО.

В заявлении отмечается, что страны будут совместно вырабатывать подходы к тому, как следует отвечать на "системный вызов со стороны Китая". Была подчеркнута "важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе" и защиты прав человека в КНР. Вместе с тем, отмечается готовность взаимодействовать с Китаем "там, где это соответствует национальным интересам и безопасности" двух стран, в том числе в сферах защиты биоразнообразия, борьбы с изменением климата, а также обеспечения "открытого и основанного на правилах мирового порядка".

На следующей неделе глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли посетит с визитом Швецию.