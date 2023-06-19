ВМС Тайваня приняли на вооружение первый десантный корабль-док

Корабль будет использоваться для доставки грузов в гарнизоны на отдаленных архипелагах, а также в спасательных и гуманитарных миссиях

ГОНКОНГ, 19 июня. /ТАСС/. Первый десантный транспорт-док водоизмещением более 10 тыс. тонн был официально включен в понедельник в состав ВМС Тайваня. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Корабль получил название "Юйшань". Его длина составляет 153 м, ширина - 23 м. Полное водоизмещение корабля достигает 10,6 тыс. тонн. Он способен развивать максимальную скорость до 22 узлов (около 41 км/ч), а дальность автономного плавания составляет около 7 тыс. км.

Как отмечает агентство, "Юйшань" способен перевозить несколько плавающих десантных машин AAV7 и до 673 военнослужащих. Вооружение корабля включает 76-миллиметровую универсальную артиллерийскую установку Mk-75, два зенитных артиллерийских комплекса ближнего радиуса действия MK-15 Phalanx, а также два зенитных ракетных комплекса TC-2N.

Корабль будет применяться для доставки грузов в гарнизоны на отдаленных архипелагах. Кроме того, он может использоваться в спасательных и гуманитарных миссиях.

"Юйшань" был спущен на воду в апреле 2021 года, после чего приступил к ходовым испытаниям. Он стал головным кораблем серии, которая предусматривает постройку для нужд ВМС Тайваня по меньшей мере четырех транспортов-доков.