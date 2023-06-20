Telegraph: глава Национальных кибернетических сил Великобритании покидает пост

По данным газеты, Джеймс Беббидж переходит на работу в Национальное агентство по борьбе с преступностью

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Глава созданных в 2020 году Национальных кибернетических сил Великобритании (NCF) Джеймс Беббидж покидает свой пост и переходит на работу в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Об этом сообщила во вторник британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, Беббидж, 30 лет проработавший в британской службе радиоэлектронной разведки (GCHQ), возглавит разведывательное подразделение NCA. Газета отмечает, что в правительственных кругах могут болезненно воспринять потерю ценного специалиста. Опрошенные изданием представители индустрии кибербезопасности были озадачены тем, что Беббидж меняет место работы и будет занимать не самый высокий пост. GCHQ отказалась дать изданию комментарий.

Личность руководителя NCF была раскрыта лишь два месяца назад в связи с публикацией программного документа о принципах работы киберсил и используемой ими тактике. В нем заявлялось, что NCF ежедневно осуществляют кибероперации, "содействуя интересам внешней политики страны и ее политики в сфере национальной безопасности, поддерживая осуществление военных операций и предотвращая совершение тяжких преступлений". Среди задач киберсил - противодействие угрозам, исходящим как от государств, так и от негосударственных субъектов. Известно, что NCF проводили хакерские операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но о подробностях работы киберсил на других направлениях официально не сообщалось.

В интервью журналу The Economist Беббидж говорил, что NCF руководствуется "доктриной когнитивного эффекта", предполагающей, что, демонстрируя возможность получить доступ к компьютерам противника и подрывая эффективность используемых им цифровых технологий, можно добиться долгосрочного изменения в его поведении. Он также отметил, что иногда цель NCF, напротив, состоит в том, "чтобы противники не понимали, что проблемы, с которыми они сталкиваются, являются результатом проводимой кибероперации".