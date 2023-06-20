Генсек ОДКБ призвал участников организации ускорить работу над стратегическими документами

Как сообщил Имангали Тасмагамбетов, после обсуждения на Постоянном совете ОДКБ документы с внесенными в них изменениями и дополнениями были направлены в государства - члены организации 13 апреля

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов призвал участников организации ускорить внутригосударственное рассмотрение проектов стратегически важных документов.

"Просил бы содействия в ускорении процедур рассмотрения документов, поскольку их согласованные проекты подлежат предоставлению на предстоящей сессии Совета коллективной безопасности с предварительного одобрения остальных уставных органов организации", - сказал генеральный секретарь в ходе состоявшегося в Минске заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Тасмагамбетов напомнил, что в рамках реализации протокольного решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2022 года о совершенствовании системы кризисного реагирования Секретариат организации совместно с Объединенным штабом подготовил обновленный пакет документов, которым предполагается внесение изменений в положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации и положение о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Важнейшим из изменений является сокращение до минимума сроков разработки, рассмотрения, принятия и имплементации соответствующих решений Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Другой важной инициативой является введение понятия экстренного применения сил и средств и передача ряда функций от Совета коллективной безопасности Совету министров обороны и Комитету секретарей советов безопасности ОДКБ", - отметил генсек.

Он сообщил, что после обсуждения на Постоянном совете ОДКБ документы с внесенными в них изменениями и дополнениями были направлены в государства - члены организации 13 апреля. "В секретариат [к настоящему времени] поступила информация о позициях белорусской и киргизской сторон", - констатировал генсек ОДКБ.

Тасмагамбетов подчеркнул, что речь идет о документах, "имеющих стратегический характер и в этой связи требующих повышенного внимания".