AFP: суд в Мали открыл дело о шпионаже сотрудников миссии ООН по стабилизации в стране

В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события в городе Мура, произошедшие в марте 2022 года, являются соучастниками преступлений

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Судебные власти Мали возбудили дело по иску правительства, обвинившего в шпионаже нескольких участников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

Делом занимается прокурор, специализирующийся на борьбе с терроризмом и международной организованной преступностью, отмечает агентство. В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события в городе Мура, произошедшие в марте 2022 года, являются соучастниками преступлений. Власти обвиняют их в шпионаже, посягательство на престиж Вооруженных сил Мали, подлоге и подрыве национальной безопасности.

Иск правительства Мали поступил после публикации доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в котором малийская армия обвиняется в причастности к казням мирных жителей во время проведения в районе Муры антитеррористической операции. Информация о произошедшем в Муре была предоставлена УВКПЧ сотрудниками MINUSMA.

Власти Мали отвергли доклад УВКПЧ и его выводы. Они также обвинили УВКПЧ в предвзятости, а MINUSMA в использовании данных, незаконно полученных со спутников и без ведома малийской стороны.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны MINUSMA. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Сейчас MINUSMA насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.