В США заявили, что хотят улучшения отношений с Индией и расширения ВТС не из-за России

Вашингтон ожидает по итогам визита индийского лидера осязаемых результатов в сфере ВТС, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к расширению и улучшению отношений с Индией, в том числе двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), считая их самоценными и не усматривая в них противовес развитию связей Москвы и Нью-Дели. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для иностранных журналистов, который был посвящен предстоящему государственному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Все, что могу вам сказать, что я уже говорил ранее, заключается в следующем: мы видели в последние годы, особенно при администрации Байдена, что военно-техническое сотрудничество между нашими двумя странами улучшилось. И мы добиваемся <...> углубления и расширения этого, ищем благоприятные возможности, чтобы усовершенствовать военно-техническое сотрудничество между Индией и Соединенными Штатами", - сказал представитель Белого дома. По его словам, "этот государственный визит не касается России". "<...> Мы пытаемся улучшить двусторонние отношения с Индией <...> ради них самих, поскольку для нас это важно", - заверил Кирби.

Он подтвердил, что Вашингтон ожидает по итогам визита индийского лидера осязаемых результатов в сфере ВТС, но отказался приводить детали.

Как обещал 8 июня помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Нью-Дели выступят с масштабными объявлениями о военно-техническом сотрудничестве в ходе предстоящего госвизита Моди.

Индия традиционно является одним из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Однако США публично сигнализировали в последние несколько лет, что добиваются отказа Индии от заключения с Россией крупных контрактов в сфере ВТС. Кроме того, как сообщила в мае прошлого года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, Вашингтон пытается воспользоваться кризисом вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых ею позиций на мировом рынке поставок оружия и военной техники. США поощряют зарубежных партнеров диверсифицировать номенклатуру своей техники, уходя от российских систем, признавала американский дипломат. Согласно изложенной ею информации, приоритетные системы, на которых концентрируют внимание США с прицелом на их замещение, включают, к примеру, российские самолеты и вертолеты, комплексы противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию.