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Военная операция на Украине

Главы МИД G7 соберутся в Лондоне на полях конференции по восстановлению Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак должен представить концепцию по страхованию от военных рисков

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) пройдет в Лондоне. Ее проведение приурочат ко второй конференции по восстановлению Украины, которая открывается в Лондоне в среду. О совещании глав МИД "семерки" объявило накануне внешнеполитическое ведомство Японии, страны, которая в этом году возглавляет неформальное объединение семи экономически развитых стран мира (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).

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"21 июня министр иностранных дел Хаяси примет участие в конференции по восстановлению Украины, организованной совместно правительствами Великобритании и Украины. Министр также воспользуется возможностью своего визита в Великобританию для проведения третьей в этом году встречи министров иностранных дел G7 под председательством Японии", - отмечается в сообщении японского МИД.

Как ожидается, тема украинского конфликта и восстановления страны должна стать основной на заседании глав МИД Группы семи - уже третьей в этом году. Во время конференции по восстановлению Украины премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак представит концепцию по страхованию от военных рисков, разработку которой поддерживали и другие страны - члены G7. В документе будет выражена поддержка принятию немедленных мер по снижению рисков инвестиций в украинскую экономику с целью повысить доверие инвесторов к проектам на Украине.

Кроме того, данная инициатива призвана наладить взаимодействие с компаниями на рынке коммерческого страхования, чтобы привлечь частные капиталовложения для "удовлетворения долгосрочных потребностей Украины в восстановлении". В заявлении премьерской канцелярии сказано, что Великобритания уже выделила £20 млн ($25 млн) для Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям для страхования проектов по восстановлению Украины прямо сейчас в условиях продолжающихся военных действий.

По информации агентства Kyodo, участники министерского заседания Группы семи, как ожидается, обсудят политику в отношении Китая. Министры могут обсудить и итоги недавнего визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.

Председательство в Группе семи в следующем году перейдет к Италии. Помимо восстановления Украины, центральными темами итальянского председательства вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни назвал проблему изменения климата и поиск решения таких ключевых проблем, как миграция и продовольственная безопасность.

О "семерке"

Саммит G7 прошел с 19 по 21 мая в Хиросиме в рамках председательства Японии в объединении. Участие в нем в режиме видеоконференции принял президент Украины Владимир Зеленский. МИД РФ по итогам встречи G7 заявил, что участие Зеленского в саммите в Хиросиме окончательно превратило Группу семи в пропагандистское шоу, а результаты форума подтверждают, что смысл существования объединения - в ведении гибридной войны с РФ. 

Теги:
ЯпонияУкраинаВеликобританияКитайСунак, РишиВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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