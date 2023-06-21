Пентагон надеется, что Индия будет крупным стратегическим партнером США в оборонной сфере

Чиновник Пентагона высокого ранга, чьи слова распространило американское оборонное ведомство, отметил растущее стремление Нью-Дели играть более активную роль на международной арене

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Индия будет "важнейшим стратегическим партнером" Вашингтона в оборонной сфере в ближайшие десятилетия. Об этом во вторник заявил чиновник Пентагона высокого ранга, чьи слова распространило американское оборонное ведомство.

По его словам, сейчас оборонное партнерство Индии и США переживает "период трансформаций". "Сейчас у нас есть рабочие группы практически везде - от киберпространства и критических технологий до безопасности на море, - и Индия играет в них ведущую роль вместе с США и партнерами-единомышленниками", - убежден высокопоставленный сотрудник Пентагона. Сфера критически важных технологий, по его словам, включает среди прочего искусственный интеллект, беспилотные системы, квантовую физику.

Чиновник отметил растущее стремление Нью-Дели играть более активную роль на международной арене, в том числе в Четырехстороннем диалоге по безопасности Quad (помимо Индии, в нем участвуют Австралия, США и Япония). Он также выразил уверенность в том, Индия будет важнейшим стратегическим партнером Вашингтона в ближайшие десятилетия.

Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон ожидает осязаемых результатов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Индией по итогам визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Соединенные Штаты. Как обещал 8 июня помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Нью-Дели выступят с масштабными объявлениями о ВТС в ходе предстоящего госвизита.

Моди отправился во вторник с государственным визитом в США, в ходе которого он проведет День йоги в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и другими официальными лицами и выступит в американском Конгрессе.