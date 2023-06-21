Такер Карлсон заявил, что сын Байдена не зарегистрировался иноагентом

По словам телеведущего, Хантер Байден избежал при этом обвинений со стороны министерства юстиции

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена - на протяжении многих лет фактически был иностранным агентом, но не регистрировался в этом качестве, избежав при этом обвинений со стороны министерства юстиции. Такую позицию изложил во вторник телеведущий Такер Карлсон в новом выпуске своего авторского шоу, опубликованном в Twitter.

"Самое удивительное, что Хантеру Байдену удалось избежать обвинений по Закону о регистрации иностранных агентов", - отметил Карлсон в контексте новостей о том, что сын американского лидера намерен признать вину по двум пунктам обвинения со стороны Минюста США в уклонении от уплаты налогов. "На протяжении десятилетий практически никто не регистрировался в Вашингтоне в качестве иностранного агента и никого за это не преследовали. Но несколько лет назад Минюст начал отправлять людей в тюрьму за нарушение этого закона", - продолжил ведущий, подчеркнув, что преследованию на этом основании подвергались в первую очередь политические оппоненты демократов.

По словам Карлсона, "если бы система работала должным образом, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кому были бы предъявлены обвинения". "Хантер Байден был иностранным агентом и не регистрировался в этом качестве", - сказал ведущий, отметив, что сын президента США "продавал доступ к своему отцу и законодателям китайцам, украинцам, странам по всему миру". "Здесь не о чем спорить, ФБР знало об этом. Годами у них был доступ к ноутбуку Хантера Байдена, но они и по сей день не предъявили ему обвинений. И не предъявят", - констатировал Карлсон, иронично предположив, что это объясняется наличием у него "хороших генов".

Как сообщила ранее телекомпания CNN, Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности по обвинению в нарушении правил хранения оружия. Признание сыном Байдена вины в неуплате налогов позволит урегулировать дело о нарушении правил хранения оружия, отмечает CNN со ссылкой на Кристофера Кларка - представителя Хантера Байдена.

Расследование в отношении Хантера Байдена

Расследование в отношении Хантера Байдена касательно хранения оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra, и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын Байдена игнорировал требования властей об уплате налогов.

Вместе с тем каких-либо обвинений, связанных с данными с ноутбука Байдена-младшего, Минюст США пока не выдвинул. Из переписки на ноутбуке Хантера Байдена, в частности, следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая этот пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings.