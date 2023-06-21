СМИ: преступления ВСУ в Донбассе освещают журналисты из нескольких стран НАТО

Автор проекта Donbass Insider Кристель Нэан пояснила, что подавляющее число таких иностранных корреспондентов подвергаются преследованиям со стороны западных спецслужб

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Журналисты минимум из четырех стран НАТО работают над освещением военных преступлений ВС Украины в Донбассе. Об этом ТАСС рассказала независимый журналист из Франции, автор проекта Donbass Insider Кристель Нэан.

"У нас есть уже шесть человек, которые абсолютно готовы работать или уже работают. Это журналисты из Канады, Великобритании, Франции и Нидерландов. Еще наша потенциальная коллега из Германии. Еще есть Витторио из Италии. Ему тоже интересен такой проект", - сказала Нэан.

По ее словам, подавляющее число иностранных журналистов, которые освещают факты украинских преступлений на территории Донбасса, подвергаются преследованиям со стороны западных спецслужб. "Они угрожают арестовать нас. Так что все мы должны работать на российской территории", - добавила Нэан.

По словам французской журналистки, ее проект - один из немногих ресурсов, которые по-прежнему доступны западному зрителю, поэтому есть задача обеспечить его распространение на нескольких языках.