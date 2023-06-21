Премьер Новой Зеландии уволил министра транспорта из-за конфликта интересов

По словам Криса Хипкинса, Майкл Вуд пытался скрыть от него полную информацию обо всех своих активах

СИДНЕЙ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс уволил министра транспорта, трудовых отношений и безопасности Майкла Вуда, владеющего акциями предприятий, входящих в сферу его ответственности, из-за возникшего конфликта интересов. Об этом сообщается в заявлении главы правительства, опубликованном в среду.

"Сегодня утром я просил генерал-губернатора [Новой Зеландии Синди Киро] принять отставку Майкла Вуда с поста министра транспорта. Данные обо всех акциях, которыми он владеет [и о которых не сообщил ранее], свидетельствуют, что Вуд не осознает рисков возникновения конфликта интересов и не видит существующих противоречий", - указал Хипкинс, также отметив, что Вуд пытался скрыть от него полную информацию обо всех своих активах.

Также премьер сообщил, что, совмещая должности министра транспорта и иммиграции, Вуд принял несколько решений в пользу телекоммуникационной компании Chorus, акциями которой он владеет, а позднее скрыл тот факт, что ему принадлежит пакет ценных бумаг иностранной компании - Национального банка Австралии.

Хипкинс заявил, что, по его мнению, "существующая система управления потенциальными конфликтами интересов членов Кабинета министров нуждается в изменении", а потому правила будут ужесточены. В частности, будут введены требования о ежеквартальных отчетах о потенциальных конфликтах интересов и ежегодные проверки активов всех министров, позволяющие выяснить, не попадают ли предприятия, акциями которых они владеют в сферу их профессиональной ответственности. Также премьер сообщил о намерении "рассмотреть вопрос о полном ограничении возможностей владеть акциями для министров кабинета".

Как ожидается, портфели Вуда будут распределены между Кармел Сепулони, которая станет министром по связям с общественностью, охраны труда и министром по делам Окленда, Эндрю Литтлом (министр иммиграции), и Дэвидом Паркером (министр транспорта).

Ранее сообщалось, что Вуд был временно отстранен от должности из-за конфликта интересов. Будучи министром транспорта, он владел акциями транспортного предприятия и не задекларировал доход, получаемый от них.