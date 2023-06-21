США закупят ракеты AMRAAM класса "воздух - воздух" на $1,1 млрд

Контракт с оборонной компанией Raytheon предусматривает поставки в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, на Украину и в Великобританию

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. США заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) класса "воздух - воздух" на сумму более $1,1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Пентагона.

"Компания Raytheon заключила контракт на сумму $1,15 млрд на производство партии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух - воздух" (AMRAAM) <...>. Этот контракт предусматривает <...> [поставки] в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, на Украину и в Великобританию, на долю которой приходится примерно 39% стоимости контракта", - отмечается в пресс-релизе.

В мае Пентагон информировал, что США предоставили Украине военную помощь на $35,7 млрд с 24 февраля 2022 года и на $36,4 млрд за то время, что на посту президента находится Джо Байден. Документ был обнародован тогда по случаю выделения Киеву очередного пакета помощи, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, авиационные ракеты Hydra 70, артиллерийские снаряды, противотанковые системы.