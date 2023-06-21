Новозеландская радиостанция уволила редактора, указавшего в текстах по Украине позицию РФ

Инцидент произошел в редакции Radio New Zealand

СИДНЕЙ, 21 июня. /ТАСС/. Новозеландская радиостанция Radio New Zealand (RNZ) уволила одного из своих редакторов за то, что он указывал позицию РФ в текстах, посвященных конфликту на Украине. Об этом сообщается в заявлении медиакомпании, опубликованном на ее сайте в среду.

"Журналист RNZ, оказавшийся в центре скандала из-за пророссийских текстов, добавленных в репортажи иностранной корсети, уволен. Этот сотрудник, после того как внесенные им изменения в сообщения о конфликте на Украине были обнаружены, находился в отпуске", - указано в сообщении редакции.

В заявлении RNZ также отмечается, что редакцией уже были обнаружены изменения, которые редактор объяснял желанием соблюсти баланс и отразить точку зрения обеих сторон, в 36 текстах, касавшихся не только конфликта на Украине, но и событий в Израиле, Сирии, Китае, в том числе на Тайване. "RNZ продолжает проверять статьи, отредактированные этим сотрудником в последние пять лет. Кроме того, было начато независимое расследование, касающееся соблюдения редакционных стандартов коллективом Radio New Zealand", - заявила администрация радиостанции.

Ранее сообщалось, что Radio New Zealand начала внутреннее расследование "умышленного продвижения пророссийской точки зрения" в репортажах, опубликованных на сайте радиостанции, после получения жалоб от представителей украинской диаспоры. Позднее редакция заявила, что обнаружила правки, отражающие российскую точку зрения, в нескольких текстах и отправила в отпуск сотрудника, редактировавшего статьи.