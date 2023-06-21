21 июня, 11:19

В МИД Польши заявили, что Украина вскоре будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС

Глава польского ведомства Збигнев Рау отметил, что страна должна стать членом Евросоюза как можно скорее

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Украина в ближайшее время будет готова начать переговоры о присоединении к Европейскому союзу. Такое мнение выразил в среду, выступая в Лондоне на второй Конференции по восстановлению Украины, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Украина должна стать членом ЕС как можно скорее", - сказал он, выразив мнение, что республика, несмотря на конфликт с РФ, активно продвинулась по всем критериям.

"Украина вскоре будет готова начать переговоры о присоединении. В таком случае и ЕС должен быть готов к концу года после осеннего доклада о расширении", - добавил Рау, подчеркнув, что расширение Евросоюза - это двусторонний процесс.

Осенний доклад Еврокомиссии о расширении ЕС отразит оценку степени готовности стран-кандидатов, в частности Украины, к началу переговоров о вступлении. Документ будет опубликован в октябре. По информации газеты Politico, Украина более-менее выполнила два из семи условий для начала переговоров.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время президент Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через 10 лет. 

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