Сийярто призвал бывших украинских военнопленных самим решить, связываться ли им с Киевом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики прокомментировал информацию о возвращении 3 из 11 солдат на Украину

БУДАПЕШТ, 21 июня. /ТАСС/. Украинские военнопленные, переданные в Венгрию из России при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ), являются теперь свободными людьми и самостоятельно решат, связываться ли им с властями на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов сообщения о том, что 3 из 11 бывших военнопленных уже вернулись на Украину.

"11 человек были освобождены, и это хорошие новости", - сказал глава венгерского МИД, выступая на совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Набилем Аммаром после заседания в Будапеште двусторонней комиссии по сотрудничеству. "Теперь эти люди совершенно свободны, они могут беспрепятственно передвигаться здесь, в Венгрии, и делать то, что хотят. Если они захотят связаться с украинскими властями, то они это сделают", - добавил Сийярто, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр не стал вдаваться в подробности пребывания бывших украинских военнопленных в Венгрии. В местных СМИ появлялись сообщения о том, что у некоторых из них, как у многих других представителей венгерского меньшинства в Закарпатье, есть венгерское гражданство. Правительство Венгрии не сообщает о них никаких сведений, чтобы не нанести им вреда.

Во вторник Сийярто назвал лживым заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что передача Венгрии этих военнопленных была организована в политических интересах премьер-министра Виктора Орбана. Глава венгерского МИД также заявил, что 11 человек были освобождены из плена благодаря сотрудничеству РПЦ и базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена "без участия венгерского правительства". Ранее сообщалось, что эта операция прошла не без помощи заместителя премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена, который курирует вопросы отношений между церковью и обществом.

8 июня в Московском патриархате сообщили, что при посредничестве Русской православной церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения. Отмечалось, что акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия". От Московского патриархата в ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.