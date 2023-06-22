ЕК намерена вскоре представить юридическое предложение по конфискованным средствам России

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что передать конфискованные в странах ЕС средства РФ и российских бизнесменов с юридической точки зрения очень сложно

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что до начала летних отпусков эксперты ЕК подготовят юридическое предложение о передаче конфискованных российских средств на восстановление Украины.

По ее словам, Россия должна понести ответственность за ситуацию на Украине. "Поэтому мы готовим юридическое предложение [о передаче российских активов] до начала летней паузы", - сказала фон дер Ляйен в интервью, опубликованном в четверг в нескольких европейских газетах, включая итальянскую Corriere della Sera.

При этом она признала, что передать конфискованные в странах ЕС средства РФ и российских бизнесменов с юридической точки зрения очень сложно.