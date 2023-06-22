Белый дом назвал сотрудничество с Индией определяющим для США в следующие 10-15 лет

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби отметил, что "Индия - это глобальный игрок, она привносит безопасность и стабильность на мировую арену"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. США рассматривают сотрудничество с Индией как определяющий фактор внешней политики в следующие 10-15 лет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если вы посмотрите на то, какие темы оба лидеры будут обсуждать в предстоящие два дня, то заметите, что они сфокусированы на будущем, потому что это [сотрудничество США и Индии] будет определять партнерство как минимум в следующие 10-15 лет", - заявил Кирби агентству Asian News International.

Он отметил, что в ходе государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США будут обсуждаться вопросы обороны, кибербезопасности, сотрудничества в космосе, устойчивости логистических цепочек, защиты климата. "Я могу долго продолжать этот список. Речь идет об укреплении и углублении двусторонних отношений с Индией. Эти переговоры действительно обращены в будущее", - добавил представитель Белого дома.

"Индия - это глобальный игрок, она привносит безопасность и стабильность на мировую арену. И мы ожидаем усиления и укрепления этой роли", - заключил Кирби.

Моди отправился во вторник с государственным визитом в США. Он встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и другими официальными лицами, представителями бизнеса, а также выступит в Конгрессе.