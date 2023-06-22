Пашинян: ситуация в Карабахе продолжает ухудшаться из-за перекрытия Лачинского коридора

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться, незаконная блокада Лачинского коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН от 22 февраля этого года, которым суд обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение граждан, товаров и транспортных грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору", - отметил он.