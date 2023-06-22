Пашинян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в США на следующей неделе

Премьер-министр призвал стороны "приложить все усилия для установления мира и заключения соглашения об урегулировании отношений"

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов на следующей неделе проведут встречу в Вашингтоне. Об этом на заседании правительства заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"Что касается армяно-азербайджанских отношений, наша позиция остается прежней. Мы должны приложить все усилия для установления мира и заключения соглашения об урегулировании отношений. На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и наша делегация отправляется в США именно с таким настроем", - отметил он.