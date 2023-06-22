Зеленский предложил Организации американских государств примкнуть к "саммиту мира"

По словам президента Украины, Киев "нуждается в коллективных усилиях", включая поддержку межправительственного форума стран Западного полушария

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Организации американских государств (ОАГ) присоединиться к усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса на основе предложений Киева.

"Я приглашаю вас работать вместе с нами <...> над реализацией формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке глобального саммита мира", - сказал он в видеообращении к участникам 53-й сессии Генассамблеи (ГА) ОАГ. По словам президента, Киев "нуждается в коллективных усилиях", включая поддержку межправительственного форума стран Западного полушария. Как утверждал Зеленский, власти Украины лучше всех понимают, что необходимо сделать для достижения мира, хотя именно они неоднократно блокировали любые подвижки на пути урегулирования.

Сессия ГА ОАГ проходит 21-23 июня. Как отметил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступление Зеленского перед участниками сессии лежит в русле усилий США по подрыву взаимодействия Латинской Америки с Россией.

"Формула Зеленского"

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита G20, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и подготовил проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла мирный план Зеленского очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.